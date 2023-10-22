Bursa’da aracıyla seyir halinde olan polis memuru, direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine doğru seyir halindeki polis memuru, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, batçık girişindeki bariyerlere çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredekiler yaralı memurun yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralının olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Ambulans ile en yakın hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.