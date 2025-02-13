Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yer alan taşınmazlar, bağımsız konut bölümleri olarak satışa sunulacak. İhale kapsamında Altıparmak Mahallesi’nde bir apartman ve Umurbey Mahallesi’nde bulunan yedi katlı apartmanda çeşitli bağımsız bölümler satışa çıkarılacak. Satışa sunulan taşınmazların büyüklükleri 78 m² ile 125 m² arasında değişirken, tahmini bedelleri 800.000 TL ile 1.680.000 TL arasında değişiyor.

İhaleler, 26-27 Şubat tarihlerinde Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin, geçici teminat bedellerini belirtilen hesaba yatırmaları ve gerekli belgelerle birlikte ihale komisyonuna başvurmaları gerekiyor.

Bazı taşınmazlarda kamu personeline öncelikli alım hakkı tanınırken, peşin ödeme yapanlara yüzde 10 indirim uygulanacak. Taksitli satış seçeneklerinde ise 60, 84 ve 120 ay vadeli ödeme planları sunulacak.