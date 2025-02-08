Bursaspor sevgisini çocuklara aşılamak amacıyla Arnavut İş İnsanları Derneği tarafından başlatılan ‘İlk formam, ilk aşkım’ kampanyası kapsamında Davut Çalışkan İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine yeşil beyazlı forma hediye edildi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlı futbolcular İlhan Depe, Sedat Cengiz ve kaleci Anıl Atağ ile ARNİAD yetkilileri katıldı. Bursasporlu futbolcuların ve yöneticilerin okullarına gelmesiyle büyük bir coşku yaşayan öğrenciler, spor salonunda düzenlenen etkinlikle formalarına kavuştu.

Bursa’daki bütünleşmenin devam etmesi gerektiğini söyleyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kent-takım bütünleşmesinin son yıllarda ihmal edildiğini, göreve geldikten sonra geleceğin Bursasporluları ile bir araya gelmeye başladıklarını belirtti. Bu tür etkinlikleri önemsediklerini anlatan Çelik, “İlgi muazzamdı. Kentin gençleriyle, geleceğin Bursasporlularıyla bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Böyle programlarda da gençlerimizin gözlerindeki ışığı görmek bizleri ekstra motive ediyor” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, sporu ve sporcuyu desteklemeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti. Gençlerin sağlıklı, disiplinli ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için öğrencilere her türlü katkıyı sunmaya devam ettiklerini anlatan Işıkyıldız, “Kentin dört bir yanında sporun yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda bu yıl ilk kez Bursa Uluslararası Spor Festivalini organize ediyoruz. 17 ilçemizde 17 farklı branşta, okullarımızda müsabakalar düzenlenecek. Bursa, dayanışmanın, birlikteliğin ve spor kültürünün en güzel örneklerinin sergilendiği bir kenttir. Bursaspor da bu kültürün en önemli değerlerinden biridir. Yeşil-beyaz renklere gönül vermiş bir kent olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in önderliğinde kentin en önemli markası olan Bursaspor’un tekrar eski günlerine dönebilmesi için yeni projeler geliştiriyoruz. Bu ailenin bir parçası olmaktan ve kulübümüze katkı sağlayacak adımları atmadan büyük mutluluk duyuyoruz. Geleceğimizin umudu ve ışığı çocuklarımıza sporu sevdirmek için özen gösteren Bursaspor yönetimine, ARNİAD’a, futbolcularımıza, okul yöneticilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.