Operasyon sırasında 4 ton sahte alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte alkol ve içki üretimine yönelik bir inceleme başlattı. Ekipler, S.Ö. adlı şahsın fermantasyon yöntemiyle sahte alkol ürettiğini ve bu ürünleri gizlice piyasaya sürdüğünü belirledi.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Mudanya ilçesindeki bir depoda üretim yaptığını tespit ettikten sonra, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 4 ton sahte alkol ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Sahte alkollü içki üretimi ve ticareti yapan, toplum sağlığını tehlikeye atan ve haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" dedi.