Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) bünyesinde hizmet verecek sigara bırakma danışmanlığı birimi kuruldu.

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen tüm vatandaşlara rehberlik edecek birimin, bağımlılıkla mücadelede aktif rol oynayacağını belirtti. Başkan Bozbey, bu çalışmanın kentte sigara kullanımının azalmasına katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Sigara bırakma sürecinde destek almak isteyen vatandaşlar, 0224 716 32 32 numaralı telefondan GADEM ile iletişime geçebilir" ifadelerine yer verdi.