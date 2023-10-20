Bursa'nın İznik ilçesinde, İznikspor Teknik Direktörü M.Ş. (62), lise öğrencisi M.T.'ye (15) sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Olay, İznik ilçesinde gerçekleşti. İznikspor Teknik Direktörü M.Ş., daha önce tanıştığı M.T.'yi yolda görerek arabasına aldı. İkilinin bir süre yol aldıktan sonra M.Ş., aracı kırsal bir bölgede durdurdu ve iddiaya göre M.T.'ye duygusal ilgisini açıkladı.

M.T., bu olayları cep telefonuyla kaydetti ve daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla M.Ş., İznik ilçesindeki işlettiği bir kafetarya yerinde gözaltına alındı.

M.Ş., İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.