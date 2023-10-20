Tüm dünya da olduğu gibi Türkiye genelinde birçok insan, İsrail ürünleri ile markalarını satın almama kararı aldı. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları İsrail ürünleri markaları hangileri araştırıyor. Peki, İsrail malları neler? İsrail markalı ürünler hangileri? İşte İsrail malları tam listesi…

Geçtiğimiz günlerde İsrail, Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ni hedef aldı ve yüzlerce kişinin olduğu hastanede 500 kişiden fazla insan hayatını kaybetti. Hastanede yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilenler kişiler de vardı. Filistin yönetimi kayıpları için 3 gün yas ilan etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi saldırıyı görüşmek üzere acil toplandı. Tüm bunların yaşandığı anlarda Türkiye’de yaşayan vatandaşlar İsrail markaları boykot kararı aldı. Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler listesi araştıran vatandaşlar İsrail malları tam listesi, İsrail markaları, İsrail malları tam listesi 2023, İsrail malları neler, İsrail ürünleri boykot, İsrail ürünleri markaları, eti İsrail malı mı araştırmaları sıklaştı. Peki, İsrail malları neler? İsrail markalı ürünler hangileri? İşte İsrail malları tam listesi 2023…

İSRAİL MARKALARI BOYKOT

Sosyal medyada hızla yayılan kan donduran görüntülerin ardından Türkiye’de İsrail’e boykot çağrıları yapıldı. İsrail ekonomisine katkı sağlamak istemeyen vatandaşlar İsrail’in Gazze üzerinde yaptığı kıyımı boykot etmek için İsrail’e ait olan markaları almama kararı aldı. İsrail’e katkıda bulunmamak için listedeki hiçbir ürün satın alınmayacak. İşte Türkiye’de satılan İsrail malları tam liste...

İSRAİL MALLARI TAM LİSTESİ 2023

Giyim:

Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Giorgio Armani, Lee.

Gıda:

Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald’s, Burger King, Knorr, Calve,

İçecek:

Coca Cola, Pepsi, Sprite, Fanta, Schweppes

Temizlik:

Air Wick, Ajax, Aldays, AloAriel, Axe Calgon, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor, Nıvea Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Prima, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.