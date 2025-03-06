. Doğa dostu sosyal sorumluluk projeleri ile öne çıkan UEDAŞ, bölgeye yeni leylek yuvalarını monte ederek, elektrik direklerini can dostları için hazırladı.

Bursa’da leyleklerin uğrak lokasyonlarından olan Eskikaraağaç, Gölyazı ve Fadıllı bölgesinde leylekler için hazırlıklar tamamlandı. UEDAŞ’ın doğa dostu projelerinden biri olan leylek yuvaları, bu yılda yeni sahiplerini bekliyor. Yuvaların yerleştirileceği lokasyonlar ve teknik yapısına ilişkin detayları Biyosistem Mühendisleri ve kuşbilimcilerle işbirliği sağlayarak belirleyen UEDAŞ, tüm güvenlik önlemlerini alarak yuvaların montajını tamamladı.

Kaynak: İHA