Bursa'da tedavi bekleyen SMA Tip-1 hastası Barış bebek için umut dolu bekleyiş devam ediyor.

Barış bebeğin ailesi, tedavi masraflarının çok yüksek olması nedeniyle, valilikten onaylı bağış kampanyası düzenleyerek, gerekli parayı toplamaya çalışıyor. Türkiye'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının tedavi maliyetlerinin oldukça yüksek olması, birçok ailenin benzer şekilde bağışlarla destek arayışına girmesine neden oluyor.

Bu zorlu süreçte valilik onaylı bağış kampanyaları, sosyal medya aracılığıyla yapılan farkındalık çalışmaları ve gönüllülerin desteğiyle Barış bebeğin tedavisi için umutlar her geçen gün büyüyor. Ancak, gereken miktarın tamamlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç var.

Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki IBAN numarasına diledikleri miktarda katkı sağlayabilirler.

Türk Lirası: TR78 0009 9033 3423 1000 1000 01

Dolar: TR73 0009 9033 3423 1000 2000 01

Euro: TR46 0009 9033 3423 1000 2000 02