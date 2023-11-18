Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıda Bursa bir kez daha şu ifadelerle uyarıldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra etkisini tekrar artırarak, kuvvetli batılı ve kuzeybatı rüzgar ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2), iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.