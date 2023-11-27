Domaniç ile İnegöl ilçelerini birbirine bağlayan yol, ağır kar yağışı nedeniyle kapatılmıştı. Ancak, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kar temizleme çalışmalarının ardından, güzergah tekrar tüm araç trafiğine açıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü, yolun kapanmaması için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor.

Dünkü 14.56'daki sosyal medya paylaşımında, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti. Ancak, alınan tedbirler ve yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından, güzergahın şu an tüm araçlar için ulaşıma açık olduğu belirtildi.