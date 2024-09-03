Bursa’nın zengin mutfak kültürünü turizme kazandırmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 3. Gastronomi Festivali kapsamında ilçeleri gezen Gastronomi Tırı’nın durağı Gürsu oldu. Gürsu Ovası’nda yetişen muhteşem ürünlerle zengin bir menü içeriği hazırlayan Gürsu Belediyesi’ni sahnede Belediye Başkanı Mustafa Işık ve eşiGürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sümeyye Işık temsil etti.



Bursa’nın lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde gezdirilen Gastronomi Tırı’nın yeni durağı Gürsu oldu. Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Eşi Sümeyye Işık tarafından sahnede özel bir mutfakta hazırlanan menü ile Gürsu’nun lezzetleri tanıtıldı. Akademisyen Şef Fatih Yıldırım, Bursa Aşçılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Tülay Dönmez, Eğitmen Şef Selin Sekizkardeşler ve Eğitmen Şef AybiçeTaylak’ın yardımları ile anlatılan menüde Gürsu bamyasından bamya çorbası, hinkal ve armutlu kurabiye yapıldı.



Misafirlere Gürsu armudunun ikram edildiği etkinlikte, Gürsu mutfağının ve yörede yaşayan vatandaşların ilçeye kazandırdıklarının altı çizildi.

Tüm yemekleri özenle hazırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Gürsu bamyasını çok eskiler bilir. Çocukluğumuzda buralar tarla idi ve biz bamya toplardık. O nedenle çorbası da son derece keyiflidir. Keza hinkal Gürsu için yeri apayrı olan bir lezzettir. Menümüzün asıl parçası ise armut şeklinde tasarlanan kurabiyemiz. Hepsi ilçemizin muhteşem lezzetleri” dedi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlenecek olan 3. Gastronomi Festivali’ne 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Park ev sahipliği yapacak.

Gürsu’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de festivalde stant açması bekleniyor.