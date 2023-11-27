Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi, Günebakan sokak, Şelale Sokak ve civarında 28.11.2023-15.12.2023 tarihleri arasında, 09:00 ile 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Nenehatun Caddesi, Yaprak Sokak, Ata Cadde, Işıktepe Caddesi, Nilüfer Hatun Caddesi arasında kalan bölge ve civarında, 28.11.2023 tarihinde 09:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.