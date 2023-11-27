Dün AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen temayül yoklamasını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, "Burası oyun alanı değil" dedi.

Taban değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı;

"Şu anda kıymetli arkadaşlar 9 aday adayı var. Biz de doğal aday olarak kabul ediliyoruz. Süreç şu anda devam ediyor. Bizler de nasipse devam etmek istediğimizi ifade etmiştik. Beraberinde dün itibariyle tüm vilayetlerde, tüm teşkilatlarımıza temayülde soruldu. Adaylarımız değerlendirmelerini yaptılar. Artık dijital uygulama yapılıyor. Genel merkezimiz sonuçları kendi ekranlarında gördüler. Bir demokrasi şöleni havasında geçmesini kıymetli buluyorum. Başlıca partilerin yapmış olduğu kongrelerde maleesef bu görüntülere rastlanmıyor. Biz Elhamdülillah bu konuda çok olgun bir şekilde süreci işletiyoruz. Burası hiçbirimizin babasının malı değil. Bu bize emanet. Bizler de bu emaneti işin ehline teslim edildiğini biliyoruz. 1 veya 1 den fazla dönem yapan arkadaşlarımız oldu. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Görevler bitebilir devam da edebilir. Bunlar ikisi de bana göre kardeştir. Biz son derece saygılıyız. Asıl olan vatandaşımızın beklentilerini karşılamaya çalışmaktır. Burası oyun alanı değil, kişisel alan değil. Burada kendi egolarımızı asla ortaya koyamayız. Seçilebilirsin veya seçilemeyebilirsin. Bizler de güzel bir şekilde temayüllerimizi yaptık. Şehrimizin için en hayırlı olan neyse o olsun."