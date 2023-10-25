Geçen sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yaşanan olaylarla ilgili dava açıldı. Bursaspor ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maçta bazı olaylar meydana geldi. 10 yıl 5'er aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olan 3 tutuksuz sanık hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. Olaylarla ilgili soruşturma, 5 Mart'ta TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta maçının öncesi ve sonrasında yaşananlarla ilgili tamamlandı.

İddianamede, olaylarla ilgili kamera kayıtları ve fotoğrafların incelendiği, adli görüntü uzmanlarının bilirkişi raporu hazırladığı ve tarafların savunmalarının alındığı belirtiliyor.

Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Cantuğ Temel, maç sonrası koridorda kask numarasını okuyamadığı bir görevli tarafından darbedildiğini ve ayrıca Bursaspor bariyerlerinin olduğu taraftan gelen başka bir kişinin de kendisine yumruk veya tokat attığını söyledi.

Temel, daha sonra fotoğraflardan kendisine vuran görevlinin S.K, bariyerlerin arkasından gelerek darbedenin ise K.C. olduğunu tespit etti, ancak sonradan şikayetinden vazgeçti.

İddianamede, rakip takımın oyuncularından Anıl Şahin'in maçın bitiş düdüğüyle koridora girdiklerinde bir taraftarın tribünden atlayarak kendilerine saldırmaya çalıştığını, fakat bu kişinin polisler tarafından tutulduğunu ve kendilerine zarar veremediğini, içeri girdikleri sırada göğüs kısmına tekme atan sanıklardan A.T'den şikayetçi olduğu aktarıldı.

O dönem Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanvekili olan Ömer Elaldı, oyuncularıyla soyunma odasına yürüdüğü sırada kaleci Cantuğ Temel'e saldırı olduğunu ve yumruklamaya çalıştıklarını gördüğünü, onun yanına gittiğinde ise saldırganın özel güvenlik amiri A.T. olduğunu belirtti.

Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmemişlerse de şikayetçilerin iddialarıyla adli muayene raporlarının birbirleriyle uyumlu olduğu, incelenen kamera görüntülerinde de sanık K.C'nin Cantuğ Temel'e yönelik yumruk atma eyleminin açıkça görüldüğü tespit edildi.

Dava sürecinde tutuksuz yargılanacak 3 sanık için "müsabakaları seyirden men" tedbirinin devam etmesi talep edildi. Diğer şüpheliler A.D. ve V.Y. hakkında ise ilgili suçlardan kovuşturmaya yer olmadığı kaydedildi.

İddianamede, Bursaspor'un eski yöneticilerinden K.C. ile özel güvenlik amiri A.T. ve özel güvenlik sorumlusu S.K'nin "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 5 aya, "spor alanlarında taşkınlık ve mala zarar verme" suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıkların yargılanması 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.