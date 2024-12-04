Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Artı Değer Van Spor FK'yı konuk ettiği mücadeleyi hakem Kaan Kara yönetti. Kara2nın yardımcılığını Ersin Erbay ve Fatih Yüzbaşı yaparken maçın dördüncü hakemi ise Yunus Emre Çiftçi oldu.

Bursaspor Teknik Direktörü Pablo Martin Batalla, Vanspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı;

Zekeriya Topayan, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Furkan Saki, Sedat Cengiz, Barış Dalkıran, Yiğitali Bayrak, Hamza Gür, Bora Yılmaz, Mustafa Genç, Mücahit Can Akçay.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Hakem Kaan Kara'nın düdüğü ile kaşrılaşmaya Bursaspor başladı.

Dakika 8: Bursaspor mutlak bir golü kaçırdı. Ceza sahasında topla buluşan Mustafa Genç topu bekletmeden Mücahit Can Akçay'a verdi. Bu futbolcu harika bir pasla Bora Yılmaz'ı kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Vuruşunda top kalecinin müdahalesi ile kornere çıktı.

Dakika 20: Bursaspor' dan Eren Tunalı sarı kart gördü.

Dakika 25: Bursaspor taraftarı tribünlerde görsel şovlarına başladı.

Dakika 34: Bursaspor sağ kanattan Mustafa Genç ile geldi. Ortaya çıkarttığı topu Sedat Cengiz ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 36: Bursapor bu sefer sol kanattan geldi. Ceza sahasına giren Hamza Gür topu ceza yayı üzerinde bulunan Mücahit Can Akçay ile buluşturdu. Bu futbolcunun vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 45: İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dakika 58: Bursaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Sedat Cengiz oldu. Bu futbolcunun vuruşunda top uzak direk dibinden auta çıktı.

Dakika 65: GOOOLLL... Barış Dalkıran... Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Bu dakikada sağ taraftan Korner atışı kullanan Sedat Cengiz topu kale sahasına gönderdi. Bu bölgede boşta kalan Barış Dalkıran topu ağlarla buluşturdu.

Dakika 67: Gol... Golden sonra atak yapmaya başlayan Vanspor ceza sahasında topu Harun Kavaklıdere'ye gönderdi. Bursaspor defansının bocaladigi bir anda topu önünde bulunduran Harun Kavaklıdere topu kalecinin altında filelere gönderdi. 1-1

Dakika 74: Gol... Bu dakikada hızlı gelişen Vanspor atağında ceza sahasına kadar gelen Harun Kavaklıdere topu Batuhan Kör'e aktardı. Bu futbolcunun sert ve düzgün vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

Dakika 89: GOOLLL... Ahmet İlhan Özek... Bu dakikada İlhan Depe sol kanattan ortaladı. Mücahit Can Akçay'in vuramadigi top Ahmet İlhan Özek'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

Dakika 90: Karşılaşmanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 5 dakika eklendi.

Dakika 90+5: Hakem maçı bitirdi. Karşılaşma uzatmara gitti.

Dakika 98: Bursaspor kullandığı serbest vuruşta Ahmet İlhan Özek topu üstten auta gönderdi. Aynı dakikada Bursaspor da oyuncu değişikliği oldu. Oyuna Musa Çağıran girerken oyundan Yiğit Ali Bayrak çıktı.

Dakika 106: Bursaspor' dan Mehmet Yiğit sarı kart gördü.

Dakika 116: Vanspor'da Fuat Bavuk sarı kart gördü.

Toplam 16 penaltı atışı kullandı. Adeta düelloya dönüşen maçta son gülen 7-6'lık sonuçla son gülen taraf Vanspor FK oldu. Konuk ekip bir penaltıyı , yeşil beyazlılar ise 2 penaltıyı gole çeviremedi

Normal süresi 2-2 biten karşılaşma sonunda penaltılarla Bursaspor kupaya veda etti.