Daha önce Aspor'un ilgisini çeken yeşil beyazlılar bu kezde TRTspor'un dikkatini çekti. Sürpriz canlı yayın kararı alındı.

16 Kasım Cumartesi günü evinde İstanbul Temsilcisi Bulvarspor'u ağırlayacak Bursaspor, ulusal kanalların radarında.

Geçtiğimiz günler Kulüp Başkanı Enes Çelik Bursaspor maçlarının ulusal kanallardan canlı yayınlanması noktasında görüşmeler yapıldığını açıklamasından sonra gelişmeler yaşanmaya başladı.

TRTspor'un Bursaspor'un maçlarını yayınlama noktasında karar aldığı ve Bulvarspor maçıyla ilk canlı yayınını gerçekleştireceği öğrenildi.

Bu arada Bursaspor'un maçın akşam oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonuna talepte bulunduğu da öğrenildi.

Resmi açıklamanın kulübün resmi sayfasından yayınlanması bekleniyor.

TFF'nin açıkladığı takvime göre Bursaspor-Bulvarspor maçı 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 Matlı Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Eğer başvuru kabul edilirse maç aynı gün saat 19.00'a alınacak.