Nesine 3. Lig'de lider konumda bulunan yeşil beyazlı kulüpte, üyeliği onaylanan 700 kişinin kartları 10 Mart'tan itibaren dağıtılmaya başlanacak. Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, sosyal medya hesabından(X) Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, bu süreçte büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, başvuruların incelenme hızının arttığını ve üyelerine teşekkür etti.

"Günaydın Bursaspor Ailesi. 5 Şubat’ta başlattığımız üye seferberliğinde bugün itibariyle 2.385 başvuruya ulaşmış bulunuyoruz. Bursaspor tarihinde görülmemiş bir ilgiye karşılık vermek için aralıksız çalışıyoruz. Üyeliği onaylanan 700 üyemizin kartları 10 Mart Pazar gününden itibaren stadyum gişelerinde hazır olacak. Ayda 30 başvurunun incelendiği günlerden, haftada 350 başvurunun incelenip onaylandığı günlere gelindiğini hatırlatıyor, sabrınız, hoşgörünüz ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum."