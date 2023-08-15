Bursaspor'da mevcut başkan Recep Günay, kongreye katılmayacağını açıklarken, başkanlığa aday olabilecek isimler hala gündemde bulunuyor.

Eski Başkan Ali Ay'ın adaylığını duyurmasının ardından, kulüp içinde Olağanüstü kongre çağrısı yaparak Günay'ın görevde kalmasına karşı çıktıklarını belirten ancak resmi internet sitesinden farklı bir açıklama yaparak Günay'ın görevine devam edeceğini ifade eden Recep Günay'a karşı yeni bir aday daha çıktı.

Ersoy Saitoğlu, "Bursaspor'da artık elini taşın altına koyma vakti geldi" diyerek, başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Daha önce de başkan adaylığı düşüncesiyle ön plana çıkan ancak sonra geri adım atan Saitoğlu, 17 Ağustos Perşembe günü Gönlüferah Otel'de düzenleyeceği bir basın toplantısıyla açıklamalarını yapacak.

Böylelikle Bursaspor camiası, yeni başkan adayları ve kulüp yönetimindeki bu değişim süreci hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacak.