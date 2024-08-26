Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde günün ilk antrenmanını tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, sabah gerçekleştirilen çalışmada dayanıklılık odaklı bir idman yaptı.
Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Ardından futbolcular, dayanıklılık çalışmalarına geçerek fiziksel güçlerini geliştirdi. Son bölümde ise pas oyunlarına ağırlık verildi.
Bursaspor, sezon öncesi üçüncü etap kamp çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: İHA