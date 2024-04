Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor İnfo Yatırım-Manisa BBSK karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç boyunca yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Mustafa Bozbey “Bursaspor’un her branşının yanında olmaya söz veriyorum” dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27.haftasında Bursaspor İnfo Yatırım, Manisa BBSK takımını ağırladı. TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan ve iki kez uzatma çeyreğine taşınan karşılaşmayı Bursaspor İnfo Yatırım 102-94 ile geçerken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey karşılaşmayı Kulüp Başkanı Sezer Sezgin’le birlikte tribünden takip etti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder’de yine karşılaşmayı takip eden isimler arasında yer aldı.



“Her branşta başarılı olma sorumluluğumuz var”

Maç sonu açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Bursaspor’un her branşının yanında olmaya söz veriyorum” dedi. Bursaspor İnfo Yatırım’ın Bursa’yı önemli bir yerde temsil ettiğini belirten Başkan Bozbey, “Bursaspor her branşta başarılı olmak gibi bir sorumluluğa sahip. Basketbolda önemli bir yerdeyiz. Futbolda üzgünüz ama inşallah oradan döneceğiz buna inanıyorum. Bu maçın ardından play-off mücadelemizi sürdüreceğiz. Basketbol takımımız kalan haftalarda da iyi mücadele ederek Bursa’yı en iyi şekilde temsil edecektir. Bundan sonra da Bursasporumuzun hem futbol, hem basketbol hem de diğer branşlarında da yanında olmaya söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Her şey çok güzel olacak”

Bursaspor İnfo Yatırım Kulüp Başkanı Sezer Sezgin ise “Başkanımız göreve başlamasıyla birlikte bütün biletleri satın alarak taraftarımıza çok güzel bir jest yaptı. Bursaspor camiası adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

Maçın başından itibaren tribünlerdeki taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşların ricasını kırmayarak günün anısına fotoğraf karelerinde buluştu.

Bilindiği üzere maçın tüm biletlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey satın alırken, taraftarlar mücadeleyi ücretsiz bir şekilde takip etti.