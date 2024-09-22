MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 6: Maç 0-0 devam ediyor.

DAKİKA 10: Bursaspor'dan Musa Cağıranın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

DAKİKA 14: Furkan Özyapı 14. dakikada ilk golü kaydetti.

DAKİKA 14 SKOR: ERGENE VELİMEŞESPOR-BURSASPOR: 0-1

DAKİKA 19: Bursapor mutlak golü kaçırdı. İlhan Depe'nin şutu direk dibinden auta gitti.

DAKİKA 23: Bursaspor ceza yayı üzerinden frikik kullandı. Atışı Yiğit Ali Bayrak kullandı. Top yandan auta çıktı.

DAKİKA 25: Velimeşespor'dan Fatih mutlak golden yararlanamadı. Bursaspor defansından Mehmet Yiğit'in hatası böylece gol olmadan sonuçlandı.

DAKİKA 35: Bursaspor'dan İlhan Depe mutlak golden yararlanamadı. Organize gelişen bir atak daha sonuçsuz kaldı.

DAKİKA 38: Velimeşe kullandığı kornerde kafa vuruşu kaleci Anıl da kaldı.

DAKİKA 45: İlk yarının sonuna  2 dakika ilave edildi.

45+2'de oluşan karambolde Bursaspor kalecisi Anıl çizgide topu tokatladı. Ardından top uzaklaştırıldı.

İlk yarı sona erdi.

Ergene Velimeşe: 0 Bursaspor: 1

İKİNCİ YARI 

DAKİKA 46: Bursaspor'da Eren Tunalı oyundan çıktı, yerine Hamza Gür girdi.

DAKİKA 46: Veli Meşe'den Fahri Yağız Parlak çıktı. Yerine Ramazan Taş girdi.

DAKİKA 53: Bursaspor penaltı kazandı. Aynı pozisyonda Velimeşespor'dan Akif Özerli kırmızı kart gördü. Ergene Velimeşe 10 kişi kaldı.

DAKİKA 55: Penaltıyı Ahmet İlhan Özek kullandı ve Bursaspor 2-0 öne geçirdi..

DAKİKA 59 oyun durdu ve Velimeşespor tribünleri hareketlendi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ediyor.

DAKİKA 59:  Bursaspor'dan Mücahit Can Akçay kırmızı kart gördü.

DAKİKA 65: Velimeşespor'dan Ramazan Taş sarı kart gördü. Velimeşespor'de oyuncu değişikliği... Mehmet Fatih Dündar çıktı, yerine Emirhan Aslan girdi.

DAKİKA 67: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Furkan Özyapı yerini Barış Dalkıran'a bıraktı.

DAKİKA 72: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan Futbolcu Yiğit Ali. Yerine Furkan Saki dahil oldu.

DAKİKA 80: Maç 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

DAKİKA 81: Gool İlhan Depe...

Velimeşespor: 0 Bursaspor: 3

DAKİKA 81: Bursaspor'da oyuncu değişikliği... Ahmet İlhan Özek ve Musa Çağıran oyundan çıktı. Yerlerine Bilal Güney ve Sedat Cengiz girdi.

DAKİKA 82: Velimeşespor'dan Mete Karahan çıktı yerine Muhammet Enes girdi.

DAKİKA 90: Maçın sonuna 7 dakika uzatma ilave edildi.

DAKİKA 90+5 Velimeşespor'dan Burak Yıldız sarı kart gördü.

Kaynak: BURSADABUGÜN