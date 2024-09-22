MAÇTAN DAKİKALAR
DAKİKA 6: Maç 0-0 devam ediyor.
DAKİKA 10: Bursaspor'dan Musa Cağıranın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
DAKİKA 14: Furkan Özyapı 14. dakikada ilk golü kaydetti.
DAKİKA 14 SKOR: ERGENE VELİMEŞESPOR-BURSASPOR: 0-1
DAKİKA 19: Bursapor mutlak golü kaçırdı. İlhan Depe'nin şutu direk dibinden auta gitti.
DAKİKA 23: Bursaspor ceza yayı üzerinden frikik kullandı. Atışı Yiğit Ali Bayrak kullandı. Top yandan auta çıktı.
DAKİKA 25: Velimeşespor'dan Fatih mutlak golden yararlanamadı. Bursaspor defansından Mehmet Yiğit'in hatası böylece gol olmadan sonuçlandı.
DAKİKA 35: Bursaspor'dan İlhan Depe mutlak golden yararlanamadı. Organize gelişen bir atak daha sonuçsuz kaldı.
DAKİKA 38: Velimeşe kullandığı kornerde kafa vuruşu kaleci Anıl da kaldı.
DAKİKA 45: İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.
45+2'de oluşan karambolde Bursaspor kalecisi Anıl çizgide topu tokatladı. Ardından top uzaklaştırıldı.
İlk yarı sona erdi.
Ergene Velimeşe: 0 Bursaspor: 1
İKİNCİ YARI
DAKİKA 46: Bursaspor'da Eren Tunalı oyundan çıktı, yerine Hamza Gür girdi.
DAKİKA 46: Veli Meşe'den Fahri Yağız Parlak çıktı. Yerine Ramazan Taş girdi.
DAKİKA 53: Bursaspor penaltı kazandı. Aynı pozisyonda Velimeşespor'dan Akif Özerli kırmızı kart gördü. Ergene Velimeşe 10 kişi kaldı.
DAKİKA 55: Penaltıyı Ahmet İlhan Özek kullandı ve Bursaspor 2-0 öne geçirdi..
DAKİKA 59 oyun durdu ve Velimeşespor tribünleri hareketlendi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale ediyor.
DAKİKA 59: Bursaspor'dan Mücahit Can Akçay kırmızı kart gördü.
DAKİKA 65: Velimeşespor'dan Ramazan Taş sarı kart gördü. Velimeşespor'de oyuncu değişikliği... Mehmet Fatih Dündar çıktı, yerine Emirhan Aslan girdi.
DAKİKA 67: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Furkan Özyapı yerini Barış Dalkıran'a bıraktı.
DAKİKA 72: Bursaspor'da oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan Futbolcu Yiğit Ali. Yerine Furkan Saki dahil oldu.
DAKİKA 80: Maç 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
DAKİKA 81: Gool İlhan Depe...
Velimeşespor: 0 Bursaspor: 3
DAKİKA 81: Bursaspor'da oyuncu değişikliği... Ahmet İlhan Özek ve Musa Çağıran oyundan çıktı. Yerlerine Bilal Güney ve Sedat Cengiz girdi.
DAKİKA 82: Velimeşespor'dan Mete Karahan çıktı yerine Muhammet Enes girdi.
DAKİKA 90: Maçın sonuna 7 dakika uzatma ilave edildi.
DAKİKA 90+5 Velimeşespor'dan Burak Yıldız sarı kart gördü.