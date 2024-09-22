MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Dakika 16'da ceza sahası içinde Yusuf Kaplan mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi, topu auta attı.

Dakika 24'te Yusuf Kaptan ceza sahası içinde topla buluştu. Röveşata denemesi sonuçsuz kaldı.

Dakika 60'da ceza sahasının içine kesilen ortayı Alperen Şirin değerlendirmedi. Kafkasspor adına mutlak bir gol pozisyondu.

Dakika 69'da Emir Özsoy ceza sahası içinde topla buluştu. Mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremedi, üst direkten auta attı.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Umut Ertemel, Mert Öztürk

İnegöl Kafkasspor: Emirhan Emir, Emir Özsoz(Dk 83 Yağız Haydar Doğan), Alperen Şirin(Dk 61 Batuhan Doğrukıran) Umut Doğdu(Dk 65 Ömer Faruk Boz) , Kerem Demir, Çağatay Polatdemir, Doğukan Ateş, Hasan Bekil, Enes Bakal, Yusuf Kaplan(Dk 83 Eren Daniş) Yusuf Turhan

Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor: Batıhan Gebecelioğlu, Mahsum Kara, Mert Özyıldırım(Dk 65 Mehmet Ali Tektaş) Hayrettin Cengiz, Ahmet Buğrahan Tuncay(Dk 76 Yunus Emre Mest) Muhammet Öz(Dk 76 Melik Ahmet İpek) İsmail Dinçer, İbrahim Halil Kaya(Dk 50 Ömürcan Karaca) Barış Baran, Deniz Keskin, Emrah Şenol(Dk 76 Sergen Şakirler)

Sarı kartlar: Çağatay Polatdemir, Emir Özsoy (Kafkas) Yunus Emre Mest, İsmail Dinçer (Fosfat)

Kırmızı kart:Yunus Emre Mest(Fosfat)