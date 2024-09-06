Bursaspor, 2024-2025 sezonu için "Göğsünü Gere Gere Bursaspor" sloganıyla tanıttığı formalarının göğüs sponsoru olarak Atış Grup ile anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan yeşil-beyazlı kulübün yeni sponsoru, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Toplantıya, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İkinci Başkan Emir Çokçağlayan, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Büber, Mesut Yılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu katıldı. Sponsorluk anlaşması, Bursaspor'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden de duyuruldu.