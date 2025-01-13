Türkiye Futbol Federasyonu, Habertürk Spor Kanalı ile bir anlaşma yaparak, 16 Ocak Perşembe günü saat 11.00’de protokol imzalayacak.

İMZA TÖRENİ HT SPOR’DAN CANLI YAYINLANACAK

Yeni gelişmeye göre, Türkiye Futbol Federasyonu ile HT Spor arasında Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’in yayın hakları için anlaşma sağlanacak. İmza töreni, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ile HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya’nın katılımıyla gerçekleşecek.

BURSA’DAN 6 KULÜP YER ALIYOR

Bursa temsilcileri olarak Nesine 2. Lig’de İnegölspor ve Karacabey Belediyespor, Nesine 3. Lig’de ise Bursaspor’un yanı sıra Bursa Nilüfer Futbol Kulübü, İnegöl Kafkasspor ve 1923 Mustafakemalpaşaspor yer alıyor.