Modern Eğitim Koleji tarafından açılan Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Kusursuz Dünya Müzikali”, günümüzün en çok tartışılan konusu olan çocukların sanal ve gerçek dünya arasında sıkışıp kalmalarını, macera dolu bir serüvenle sahneye taşıdı.

Oyun sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ersin Gülel’in çiçek takdim ettiği Pınar Altuğ Atacan yaptığı konuşmada; “Eğitim, çocuklarımız için son derece önemli. Böyle güzel bir eğitim kurumunda böylesine güzel bir sahne ile çocuklarla buluşmak da son derece kıymetli. Eğitime önem verdiğiniz gibi tiyatroya, sanata da bu denli önem vermeniz bizim için çok anlamlı. Bu nedenle bizler de size teşekkür ediyoruz” dedi.

Yönetmenliğini Gaye Çankaya’nın üstlendiği oyunda; Anneyi Pınar Altuğ Atacan, Babayı Mert Arat, Kiraz’ı Yağmur Topçu, Komutan Torumar’ı Yarkın Ünsal, Pinokyo’yu Şahin Can Bayır, Kraliçeyi Dilek Demir, Kralı Ayhan Bekdemir, Uyyuyan Güzeli Pelin Bölükbaş, Halnsel’i Hasan Demirci, Gretel’i Çise Damla Demirci, Kırmızı Başlıklı Kızı Yağmur Peşkircioğlu ve Siriusu ise Arzum Orhan canlandırdı.

Kusursuz Dünya Müzikali’nde Kiraz, kendini “Kusursuz Dünya” bilgisayar oyununa kaptırmış bir çocuktur. Tek isteği tüm bölümleri geçip yenilmez komutan Torumar’ın baş askeri olmaktır. Annesi; Nejla ile babası; Cemal çözüm olarak bilgisayarı, tableti ve telefonu yasaklar. Ancak Kusursuz Dünya, Kiraz’ı bırakmaz. Kusursuz Dünya’nın Yenilmez Komutanı Torumar, Kiraz’a hayır diyemeyeceği bir teklif sunar. Onu sanal dünyanın sonsuzluğuna davet eder ve Pinokyo eşliğinde bir maceraya çıkarır. Hansel ile Gratel, Kırmızı Başlıklı Kız, gibi birçok masalın içine dahil olan Kiraz, sonunda Torumar’ın baş askeri olabilecek midir? Kusursuz Dünya Müzikali sizi gerçek, sanal ve masal arasında bir yolculuğa çıkarıyor.

Modern Eğitim Koleji tarafından hizmete açılan Modern Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi, “Kusursuz Dünya Müzikali” ile perdelerini açarak, önemli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.