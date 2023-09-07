Burun operasyonu sonrasında eğer kemiklere müdahale etmişsek hastaların yaklaşık 4 ile 6 hafta boyunca gözlük takmamasını istiyoruz. Hastaların belli bir süre güneşten uzak durmalarını istiyoruz. Aslında güneş burnun şeklini bozmaz ancak burun derisi hassastır çabuk kızarır. Güneşe çıkmamalarını istiyoruz. Güneşe çıktıkları takdirde de burnuna güneş koruyucu kremler sürmelerini istiyoruz.

Yaz aylarında da çok sayıda burun estetiği operasyonu yapıyoruz. Hastalara bu ameliyatı yapmamızın bir sakıncası olmadığını ancak güneşe çıktıkları ve güneşlendikleri takdirde, burunlarının çabuk şişip kızaracağını söylüyoruz. Onun için şapka takmalarını ve güneş kremi uygulamalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca burun estetiği ameliyatlarından sonra 2-3 ay gibi belli bir süre için şiddetli darbelerden korunmalarını arzu ediyoruz. 3-4 hafta kadar da ağır sporlara başlamamalarını istiyoruz. Bunun dışında burun estetiği operasyonundan sonra herhangi bir kısıtlamada bulunmuyoruz.