Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Ünilig Kick Boks Türkiye Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin ev sahipliğinde tamamlandı. 92 üniversiteden 561 sporcunun katıldığı organizasyonda, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri farklı branşlarda dereceler elde etti.

Üç gün süren müsabakalar sonucunda; BUÜ'lü sporculardan Berfin Yeşilfidan 52 Kg Full Contact kategorisinde Türkiye 1.si, Perihan Elif Bakır 70 Kg Point Fighting kategorisinde Türkiye 1.si, Öykü Güzelli 60 Kg K1 Rules kategorisinde Türkiye 2.si ve Muhammed Enes Kosifoğlu da 67 Kg K1 Rules kategorisinde Türkiye 3.sü oldu. Şampiyonada dereceye giren sporcular, bu sonuçlarla birlikte Avrupa Üniversite Sporları (EUSA) Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Müsabakaların ardından öğrencileri ve antrenörlerini tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını kürsüde görmekten memnuniyet duyduklarını vurguladı. Elde edilen derecelerin üniversitenin spor vizyonu açısından kıymetli olduğunu belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, asıl hedeflerinin bu başarıyı Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürerek üniversiteyi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı. Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif performanslarını da desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, emeği geçen tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti.