The Information'ın haberine göre, bu yavaşlamanın nedeni, cihazın yüksek fiyatı nedeniyle beklenenden düşük bir talep görmesi. Apple CEO'su Tim Cook, Vision Pro'nun 3.500 dolarlık fiyatının "kitle pazarı ürünü olmadığını" ve daha çok erken benimseyenler için tasarlandığını vurgulamıştı.

Apple'ın, mevcut üretimle talebi bir süre karşılayabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

Günlük Üretim Düşüşte

Vision Pro'nun son montajını yapan Çinli üretici Luxshare, cihazın zirve döneminde günde 2.000 adet üretirken, bu rakamın şu anda yaklaşık 1.000'e düştüğü ifade ediliyor.