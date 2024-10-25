Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Kelkit Hürriyetspor’la 1-1 berabere kalan ekip, şu ana kadar ligde oynanan 7 karşılaşmada 7 puan toplayarak grupta 12. sırada yer alıyor.

Grupta en çok beraberlik alan takım olan İnegöl temsilcisi, 7 karşılaşmanın sadece 1’ni kazanırken, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

7 maçta rakip fileleri sadece 4 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 6 gol gördü. Geride kalan 7 hafta sonunda grupta en az gol başarısı gösteren takım olan Kafkas Kartalları, 5 haftadır ise galibiyet yüzü görmedi.

Girilen gol pozisyonlarına rağmen ileri uç oyuncuları Batuhan Doğukıran ve Alperen Şirin’in formsuz oluşları ciddi puan kayıplarına neden oldu.

Silivri deplasmanında Teknik Direktör Hüseyin Yoğurtçu’nun son maçlarda formda olan Yağız Haydar Doğan’ı forvet mevkiinde değerlendirmesi bekleniyor.

SİLİVRİSPOR ÇOK FORMDA

Son 3 maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Silivrispor, İnegöl Kafkasspor karşısına favori olarak çıkacak.

Ligde oynanan 7 maçın 5’ini kazanan, 1’inde berabere kalan ve 1’inde kaybeden ekip, 16 puan topladı.

Bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımı unvanını da elinde bulunduran ekip, kendi sahasında şu ana kadar oynadığı 3 maçın 2’sini kazanırken, 1’inde ise mağlup oldu.

Takımın en güçlü silahı ise 5 gol atan oyuncusu Batuhan Kurt ve 3 gol atan Tahsin Hacımustafaoğlu.

Takım halinde başarılı bir organizasyonu bulunan ekipte, 8 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

MAÇ NE ZAMAN NEREDE?

3. Lig 2. Grup 8. Hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Silivrispor- İnegöl Kafkasspor, mücadelesi 26 Ekim Cumartesi günü Silivri Müjdat Gürsu Stadyumunda saat 15.30’da start alacak.