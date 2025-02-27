Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar yapıldığını duyurdu. İstanbul, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Balıkesir, Tekirdağ ve Gaziantep illerinde yapılan operasyonlar sonucunda 63 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, İstanbul’da S.Y. ve B.A., Diyarbakır’da A.Y., Antalya’da S.Ö., İzmir’de A.K., Balıkesir’de O.K., Tekirdağ’da C.Ü. ve Gaziantep’te F.D. gibi isimlerin elebaşılık yaptığı 8 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Örgütler, Çeşitli Suçlardan Sorumlu

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Kasten Öldürmeye Teşebbüs", "Göçmen Kaçakçılığı", "Nitelikli Yağma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Silahlı Tehdit", "Rüşvet", "Mala Zarar Verme" gibi bir dizi ağır suçtan sorumlu tutulduğunu belirtti. Düzenlenen operasyonlarda büyük miktarda suç malzemesi de ele geçirildi. 9 ruhsatsız tabanca, 392 kg toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek ve senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici aletin bulunduğu kaydedildi.