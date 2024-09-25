İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen programda itfaiye personelleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’nin neresinde bir olay olsa ihtiyaç dahilinde itfaiye personelimiz yardıma koşuyor. Başkalarını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan bu kahramanlarımızın alınlarından öpüyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, itfaiye personeliyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’nin neresinde bir olay olsa ihtiyaç dahilinde itfaiye personelimiz yardıma koşuyor. Başkalarını kurtarmak için kendi canını hiçe sayan bu kahramanlarımızın alınlarından öpüyorum. Sizlerle en yakın çalıştığımız yer Hatay’dı. Buraya da anısını bırakmışsınız. Bu başka bir şey tabi, insanların hayatını kurtarmak, onun için kendi hayatını tehlikeye atmak buradaki en önemli şeylerde biri. Hatay’da yabancı ülkelerden gelen ekiplerin tehlikeli diye girmediği Kocaeli İtfaiyesi olarak siz girdiniz, oradan depremzedeleri kurtardınız. Ruh başka bir şey, profesyonel olabilirsiniz, çok harika cihazlarınız olabilir ama o maneviyat olmadığı zaman, ruh olmadığı zaman, risk almadığınız zaman birçok şey yapılamaz hale geliyor" dedi. Programda Başkan Büyükakın ve Genel Sekreter Baraçlı, emekli olan Kocaeli İtfaiyesi personellerine plaket verdi.

Programda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Ebubekir Ardıç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ile İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da hazır bulundu.