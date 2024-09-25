Bursa Kent Konseyi, Gemlik Kent Konseyi ve DOĞADER, Gemlik Körfezi'ne zarar verecek derin deniz deşarj kapasite artışına karşı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bursa İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. STK'lar, karardan geri dönülmesi talebiyle 5 bin imza toplayarak dilekçeyi il müdürlüğüne sundu.

Gemlik Kent Konseyi'nin öncülüğünde düzenlenen açıklamada, Marmara Kimya Sanayi'nin (MKS) derin deniz deşarj kapasitesini %350 artırmasının, Gemlik Körfezi ve Marmara Denizi'nde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacağı vurgulandı. DOĞADER Başkanı Murat Demir, bu faaliyetle Gemlik Körfezi'ndeki su sıcaklığının 2 derece artacağını belirtti.

Demir, “Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi’ni kirletecek bu faaliyete karşıyız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün bu projeye izin vermemesi gerektiğini düşünüyoruz. Zaten deniz suyu sıcaklıkları bu yıl 30 derecenin üzerine çıktı. MKS, denizden tonlarca su çekerek bunu kimyasalla karıştırıp ısıtarak denize verecek. Bu durum, ekosistemi olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ise, “Gemlik halkının vicdanını temsil eden 5 bin imzayı burada teslim ediyoruz. MKS, derin deniz deşarjıyla denizden günde 200 bin konutun kullanımına eşdeğer su alacak ve bunu 25 derecede geri bırakacak. Bu işlem, deniz ekosistemine geri dönüşü olmayan hasarlar verecektir” dedi.

Ayrıca, Akkuş, MKS'nin artışının müsilaj sorununu da tetikleyeceğini ve iklim krizi koşullarında deniz suyu sıcaklığındaki bu artışın ciddi sonuçlar doğuracağını vurguladı. STK'lar, bu tesisin kapasite artışına karşı olduklarını dile getirerek, çevresel koruma taleplerinin dikkate alınmasını istedi.