Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, Çorum’da gerçekleşen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’da toplamda 5 madalya kazanarak takım halinde şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcuları, Çorum’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası’na katıldı. 7-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonda sporcular gösterdikleri performansla önemli başarılara imza attı. Türkiye’nin birçok ilinden sporcuların katıldığı şampiyonada, 67 kilogramda Serhat Kırık ikinci, Ramazan Can Aktaş üçüncü ve Ensar Karabacak üçüncülük elde etti. Bir diğer kategoride ise 72 kilogramda Muhammed Ali Göçmen ikinci, 82 kilogramda Abdulsamet Başar üçüncü olmayı başardı. Bu sonuçlarla birlikte toplamda 5 madalya elde eden sporcular, takım halinde şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.