İstanbul Bahçelievler’de camiden çıkan yaşlı adam, yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kaldı. Feci kazanın ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Camiden çıktığı iddia edilen 67 yaşındaki bir adam, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek istedi. Seyir halindeki 46 AJG 277 plakalı tır sürücüsü, yaşlı adamın karşıya geçtiğini fark etmeyerek çarptı. Kazada yaşlı adam tırın altında kalırken çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki çalışmaları ardından yaşlı adamın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.