Çanakkale’de Anadolu Hamidiye Tabyası’nda ’Afet Müzeye Gelmeden’ Kültür Varlıklarının Afete Karşı Korunması konulu panel düzenlendi.

Hamidiye Tabyası Hangar’da düzenlenen ’Afet Müzeye Gelmeden’ Kültür Varlıklarının Afete Karşı Korunması konulu panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılış konuşmasını yapan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "İnsanlık tarihinin bir gerçeği. İnsanlık tarihi boyunca güzel şeyler olduğu gibi maalesef istemediğimiz şeyler de oldu, olmaya devam etmekte. Arzu ederiz ki bir daha afetler yaşanmasın. Geldiğimiz noktada hem yakın zamanda hem de geçmişte afetlerin olma ihtimali var. O yüzden bizler de sorumluluk makamındaki insanlar olarak afet gelmeden önce ne yapabiliriz, afetin risklerini, zararlarını nasıl daha aza indiririz bunun çalışması içerisindeyiz. Afetin olması bizim elimizde olan bir şey değil. Afete karşı duramayız belki ama afetten en az zararla çıkmayı belki bizler akıl sahipleri olarak, bu bizim üzerimize yüklenmiş bir görevdir, bu afetlerden, kötü durumlardan nasıl daha az etkilenebiliriz bunun biz omzumuzda bir sorumluluk olduğunu biliyoruz" dedi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise, "Çanakkale 1’inci Derece deprem bölgelerinden bir tanesi. Çanakkale’de zaman zaman depremden sonra en büyük risk teşkil eden heyelanlar söz konusu. Özellikle sanat yapılarını, yolları tehdit ediyor. Son 2 yılda yaşadığımız büyük orman yangınlarında hektarlarca ormanımız yok oldu. Bunun yanı sıra sel felaketleri, doğal afetler, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında alınacak bazı tedbirler bu afetlerin özellikle yıkıcı etkilerini azaltıyor" diye konuştu.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise, "Anıtsal eserler, kültür varlıkları açısından hem de sivil mimari ögeleri açısından koruma bilinci ileri bir noktaya ulaştı. Tabi daha katedilmesi gereken yol var. Ancak kamu kuruluşları başta olmak üzere yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimiz bu konuda duyarlı hale geldiler. Tarihi eserlerle ilgili olarak şöyle bir değerlendirme yapılır. Yüzyıllara direnmiş ve bugünlere ulaşmış eserler, doğru tabiat olaylarına, afetlere karşı pek çok badireyi, insanlardan kaynaklı zararlara, müdahalelere karşı bütün riskleri, badireleri atlatarak bugüne ulaşmıştır. Fakat bugüne ulaşmaları bunların bu şekilde devam edeceğinin garantisini getirmiyor" şeklinde konuştu.

’Afet Müzeye Gelmeden’ Kültür Varlıklarının Afete Karşı Korunması konulu panel, ÇOMÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oğuz Diker, ’Kültürel Miras ve Afet Riski’ konulu sunumuyla son buldu.

Panele, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Baro Başkanı Av. Ardahan Dikme, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcısı Fazıl Cabaroğlu, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.