Çanakkale’de öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli gıdaya erişimlerini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim başlatıldı. İl genelindeki tüm okul kantinleri, yemekhaneleri ve okul çevresindeki gıda satan işletmeler sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Millî Eğitim Müdürü Mine Hayta, Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Kılınç ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Çocuklarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Bu denetimlerle amacımız, öğrencilerimizin güvenli gıdaya erişimini sağlamak. Okul kantinleri, yemekhaneler ve okul çevresindeki gıda satışı yapan tüm işletmeleri titizlikle denetliyoruz. Hijyen şartlarından gıda güvenliğine, her ayrıntıyı kontrol ediyoruz. Bu denetimler düzenli olarak devam edecek ve çocuklarımızın sağlığını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağız" dedi.

Müdür Türkarslan, denetimlerin sadece mevcut durumu tespit etmekle kalmayıp, aynı zamanda işletme sahiplerini ve çalışanları gıda güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi de amaçladığını belirtti. Müdür Türkarslan, denetimlerin Çanakkale’nin tüm ilçelerinde eş zamanlı olarak yürütüldüğünü sözlerine ekledi.