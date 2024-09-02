Çanakkale’nin Çan ilçesinde kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Gökhan Güven, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Çan çevre yolu Tepeköy kavşağında meydana geldi. Ekrem Ertük yönetimindeki 03 VN 882 plakalı kamyon ile Gökhan Güven idaresindeki 17 AEH 292 plakalı motosiklet Tepeköy kavşağında çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Gökhan Güven iş makinesi ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Gökhan Güven, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.