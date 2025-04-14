Nisan ayı kültür-sanat takvimi kapsamında, ilçe sakinleri için birçok etkinlik düzenleyen Çayırova Belediyesi, bu hafta sonu 2 ayrı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu. 12 Nisan Cumartesi günü Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Neşeli Keçi’ isimli tiyatro oyununa katılım yoğun oldu. Tiyatroyu izlemeye gelen miniklere, oyun öncesinde yüz boyama etkinliği de yapılırken, görüntüler renkli anlara sahne oldu. ‘Neşeli Keçi’ oyununu izleyen minikler eğlenerek öğrenirken, oyun sonrasında da çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Hız kesmeden devam etkinlikler, 13 Nisan Pazar günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Çıkmaz Sokak’ isimli yetişkin tiyatrosuyla devam etti. Yoğun ilgiyle takip edilen oyunu, yüzlerce vatandaş izlemeye gelirken, tüm salonun dolduğu tiyatro oyununda vatandaşlar, Bir Mahalle Komedisi’ni yerinde takip etme şansı buldu. Tiyatro etkinlikleri, 18 Nisan’da Küçük Köyün Büyük Kadınları isimli oyunla sürecek.