Hayatının erken dönemlerinde eğitimine ara vermek zorunda kalan Uslu, ailesinin kurduğu baskı sebebiyle hayallerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. İlkokulun ardından Kur’an kursuna giderek hafızlık sürecine başlayan Uslu, daha sonra İmam Hatip ortaokuluna geçti. Ancak sağlık sorunları nedeniyle okul hayatı kesintiye uğradı. İyileştiğinde yeniden eğitimine dönmek isteyen Uslu’ya ailesi izin vermedi. Yaşadığı hayal kırıklıkları onu yazmaya yöneltti.

Uslu’nun “Puslu Bir Hayat” ve “RÜ.YA” adında iki eseri bulunuyor. Son kitabı olan RÜ.YA, hayat mücadelesi veren bir kadının duygusal ve sosyal çıkmazlarını konu alıyor. İş görüşmesi için başka bir şehre giden Rüya’nın yanlış bir ilişkiye sürüklenmesiyle başlayan hikaye, kadının yaşadığı zorluklar, yoksulluk ve yalnızlık üzerinden ilerliyor. Rüya’nın defalarca şans verdiği ilişkiden vazgeçerek kendi ayakları üzerinde durma çabası, romanın ana temasını oluşturuyor.