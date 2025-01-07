Sözcü TV’ye konuk olan Enginyurt, CHP seçmenine duyduğu minnettarlığı dile getirerek, “CHP’den seçilip, AKP’ye geçmeyi asla doğru ve etik bulmadım. CHP tabanından oy alıp, ardından muhalefet yaparak AK Parti veya Cumhur İttifakı safında yer almak, ne siyasi ne de etik açıdan doğru bir davranış olur” dedi.

Enginyurt, siyasete devam etme kararı alması durumunda Cumhuriyet Halk Partisi’nde yer alacağını şu şekilde ifade etti: “Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bize değer verdi ve bizi onurlandırdı. Eğer bir gün siyaset yapmayı düşünürsem, bu yolu Cumhuriyet Halk Partisi’nde izlerim.”

Ayrıca, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nden gelen teklifleri reddettiğini de belirten Enginyurt, bu partilerden gelen davetlere katılma niyetinde olmadığını söyledi: “DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bir teklif aldık, ancak bu davetlere katılma kararımız olmadı.”

Cemal Enginyurt’un CHP’ye verdiği destek, onun siyasetteki geleceğiyle ilgili önemli ipuçları verdi. CHP seçmeninin kendisine verdiği desteği unutmadan, bu yolu tercih etmenin hem ahlaki hem de siyasi açıdan en doğru adım olduğunun altını çizdi.