Dünyada nüfusa oranla en çok cep telefonu hattı olan ülkelerinden biri olan Türkiye'de konu hakkında yeni yasal düzenlemeler hayata geçiriliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hayata geçirilecek olan düzenlemeler kapsamında artık cep telefonu hattı almak isteyen kişilere yönelik olarak yeni sınırlama getirilecek. Ayrıca cep telefonu aboneliği olan kişiler sıkı denetime tabi tutulacak.

Yapılacak olan yeni yasal düzenleme kapsamında artık cep telefonu hattı almak isteyen kişilere sınırlama getirilecek. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında artık Türk vatandaşları tek bir isim üzerine en fazla 3 cep telefonu numarası alabilecek. Yabancılar için bu sınır 1 kişi olarak uygulanacak.

Bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlarda hesaplar askıya alınacak. Askıya alınan hesaplarda suça konu menfaatler el konulabilecek ve mağdura iade edilecek.

Cep telefonu üzerinden işlenen suçların engellenmesi ve vatandaşların korunması amacıyla yeni telefon abonelikleri çok sıkı bir şekilde denetlenecek. Cep telefonu numarası olan yani hat sahibi olan kişiler içinde tüm abonelik kayıtları güncellenecek. İstenilen bilgi ve belgelerin zamanında teslim edilmemesi halinde ise bankalara ve ilgili finans kuruluşlarına idari para cezası kesilecek.