Seminerin konuşmacısı Ceren Güner Moghaddam, öğretimde hikayeleştirme tekniğinin sırlarını katılımcılarla paylaştı.

İnegöl Belediyesi, şehirdeki gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından organize edilen "Öğretimde Hikayeleştirme" semineri, ilçedeki halkı kişisel gelişim konusunda bilgilendirmeyi amaçladı. Seminerde, öğrenmeyi daha kalıcı ve etkili hale getiren hikayeleştirme tekniği ele alındı.

Eğitmen Ceren Güner Moghaddam, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminerde katılımcılara öğretimde hikayeleştirme tekniğini nasıl kullanacaklarını detaylı bir şekilde anlattı. Gerçek yaşam örnekleri ve interaktif uygulamalarla katılımcılara farklı anlatım tekniklerini tanıtan Moghaddam, hikayenin öğrenme süreçlerine nasıl etki ettiğini vurguladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı seminer, özellikle gençlerden büyük ilgi gördü. Programın sonunda, İnegöl Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürü Pınar Yıldız, eğitmen Ceren Güner Moghaddam’a katkıları nedeniyle teşekkürlerini sunarak ona çiçek takdim etti. Yıldız, katılımcılara da etkinliğe gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.