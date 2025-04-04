OpenAI CEO'su Sam Altman'ın X üzerinden yaptığı duyuruyla, ChatGPT 4o'nun görüntü oluşturma aracının artık ücretsiz olduğu müjdelendi.

Bu özellik, özellikle Studio Ghibli tarzı görseller oluşturmasıyla büyük ilgi görmüştü. Yoğun talep üzerine "sunucularımız eriyor" diyen Altman, başlangıçta ücretsiz kullanıcıların günde üç görüntü ile sınırlı olacağını belirtti.

OpenAI'nin bu hamlesi, yapay zeka alanındaki rekabetin ne kadar kızıştığını gözler önüne seriyor.

ChatGPT'nin haftalık yaklaşık 500 milyon kullanıcısı olduğu tahmin edilirken, Apple, Anthropic, Microsoft ve Google gibi dev şirketler de kendi yapay zeka modelleriyle bu yarışta yer alıyor.

Özellikle yapay zeka modellerinin görüntü ve video oluşturma yetenekleri, bu rekabette önemli bir rol oynuyor. ChatGPT'nin Sora adlı video oluşturma özelliği ise şimdilik sadece ücretli kullanıcılara sunuluyor.