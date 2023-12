CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 2024 yerel seçimleri için Bursalılara seslendi. Bozbey, 2019'da olduğu gibi 2024'te de Bursalıların tercihi olmaya aday olduklarını belirtti. Başkan adayı, halkın beklentilerini karşılamaya ve kent için olumlu değişimlere liderlik etmeye hazır olduklarını vurguladı. "Bursa için iyi bir planlama şart. Şehrin yeni Anayasası'nı hayata geçireceğiz. Bursa’yı değiştireceğiz" dedi.



Bozbey, tüm Bursalıların olduğu gibi kendisinin de anket için telefonla arandığını belirterek, "Anketlerde isimler değişiyor ama iki numarada hep benim adım var. Üç isim soruluyor, ikisi değişiyor ama benim ismim değişmiyor. Birileri bunu yaptırıyor. Başkan adayı belirleme konusunda da yaptırılıyor olabilir. Ne kadar doğru sonuç verir onu bilemeyiz. Sonuçlarla ilgili benim bilgim yok. Benim de telefonuma geliyor, oradan biliyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetim kurulunu ziyaret eden CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozbey, ziyaret sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, İYİ Parti ve CHP'nin işbirliği yapmama kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bozbey “ Her parti kendi tüzüğü, programı çerçevesinde, halktan oy almak ister. Zaten Millet İttifakı da genel seçimlere yönelik bir ittifaktı. Orada tamamlanan bir ittifak oldu. Sonrasında işbirliği olur, olmaz tartışmaları yaşandı. Haliyle partiler kendi kimleri adı altında seçimlere girmeyi tercih ettiler, buna saygı duymak gerekiyor. Biz 1999’dan sonra her seçimde Nilüferlilerin adayıyız, 2019’da da Bursalıların adayıyız dediysek, 2024 yılında da Bursalıların adayı olarak sahadayız. Hangi partiye oy vermiş, hangi partinin üyesi olursa olsun biz insanlara daha önceki söylediğimiz gibi biz Bursa’yı değiştirmek istiyoruz. Bursa’nın sorunlarını ve çözümlerini biliyoruz. Bursa’da her yaştan insanların mutlu olacağı bir anlayışı ortaya koymak için yola çıktık. Bize bir fırsat verirseler, projelerimizi hayata geçirip Bursa’da insanların gülümsemesini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.