İstanbul’daki programları kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile bir araya gelen Özel, coşkuyla karşılandı. Ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve diğer CHP milletvekilleri de katıldı.

Belediye Başkanı Adıgüzel, "Ataşehir'i daha yaşanabilir hale getirmek için çalışıyoruz" diyerek, öğrencilere yönelik beslenme projeleri ve okullardaki iyileştirmelere dikkat çekti. Ayrıca, “Ataşehir’de herkes gülecek, her çocuğumuz mutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Ataşehir’in rekor oyla kazanılmasından dolayı Adıgüzel’e teşekkür ederek, “Genç bir lider olarak bu başarıyı elde ettiniz” dedi. CHP’nin yoksulluğu yok etme hedefini vurgulayan Özel, “İkinci yüzyılında Türkiye'nin birinci partisi olacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretinin ardından, Özel, Ataşehir’deki metro inşaat alanında incelemelerde bulundu. Metro projesinin ulaşım sorununu çözeceğini belirten Özel, emeği geçenlere teşekkür etti.