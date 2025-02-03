CHP İnegöl İlçe Eğitim Sekreteri Saniye Şimşek, açıklamayı İnegöl’de okudu. Basın açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş’ın yaptığı açıklamalar öne çıktı.

Özçağdaş’tan Kartalkaya’daki Yangına ve Deprem Sözlerine Tepki

Basın açıklamasına, Özçağdaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamadan alıntı yaparak başlaması dikkat çekti. Özçağdaş, “Maalesef bugün ihmalkarlık ve denetimsizlik yüzünden okulunda ikinci döneme başlayamayan 36 çocuğumuz var. Onlar yarıyıl tatilinde aileleriyle birlikte gittikleri Kartalkaya’da yanarak can verdiler” diyerek, yaşanan trajik olayın sorumlularına dikkat çekti. Özçağdaş, 6 Şubat Depremleri sonrası verilen sözlerin hala yerine getirilmediğini de belirtti.

Okulların güvenli olması gerektiğini ancak güvenlik eksikliği nedeniyle çocukların ve öğretmenlerin hayatını kaybettiğini vurgulayan Özçağdaş, "Bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Çözülmesi Gereken Sorunlar Birikiyor

Özçağdaş, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemine başlarken eğitimde hala çözülmesi gereken çok sayıda sorun olduğuna dikkat çekti. "Sorumluluk alan ve çözüm üreten yok" diyen Özçağdaş, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocukların laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, hem görevdeki öğretmenlerin hem de atama bekleyen öğretmenlerin haklarının korunması gerektiğini ifade etti.

“Okulların Durumu Kötü, Çocuklar Aç Gitti”

Özçağdaş, geçen dönemde eğitimde yaşanan olumsuzlukları da sıralayarak, "Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı, okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla, can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti. Çocuklarımız okullara aç gitti, temiz suya erişemedi ve MESEM’lerde hayatlarını kaybetti.” diyerek eğitim sistemindeki aksaklıkları gündeme taşıdı.

Özçağdaş’ın Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettiği maddeler şöyle:

1. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen, pilot çalışması bile yapılmadan okullarda uygulanmaya başlayan öğretim programlarını geri çekin. 2. ÇEDES protokolü ile pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesini, çocuklarımıza uygun olmayan etkinlikler yaptırmasını engelleyin. 3. Çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna erişimini sağlayın. Bir öğün ücretsiz okul yemeği verin. Kantinlerde satılan yiyecekleri ve fiyatlarını kontrol altına alın. 4. Asgari ücretin yarısına, yarı zamanlı çalışan temizlik personeli ile okulları temizleyemezsiniz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın. 5. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Her okula bir güvenlik görevlisi görevlendirin. 6. Çocuklarımızın ucuz işgücü olarak kullanıldığı, yaralandığı ve öldüğü MESEM programına son verin. 7. Birleştirilmiş okul uygulaması ve ikili eğitim yüzünden çocuklarımız hem ders saatlerinden kayıp yaşıyor hem de karanlıkta okula gidip gelmek zorunda kalıyor. İkili eğitimi sonlandırın, tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesini sağlayın. 8. Kapatılan köy okulları yüzünden taşımalı eğitime mahkum edilen çocuklarımız, taşımalı eğitimin kapsamının daraltıldığı yönetmelik değişikliğiyle bir kez daha mağdur edildi, yurtlarda kalmaya mecbur bırakıldı. Her çocuğun okula güvenle ulaşmasını sağlayın, köy okullarını açın. 9. En az bir yıl okul öncesi eğitim her çocuk için zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Okul öncesi eğitimde katkı payı uygulamasını kaldırın. 10. Özel okullarda emeği sömürülen, asgari ücrete çalıştırılan öğretmenlerimiz için taban maaş düzenlemesi yapın. 11. Engelli öğretmenlere, rehber öğretmenlere, KPSS mağduru öğretmenlere, mülakat mağduru öğretmenlere, depremzede öğretmenlere verdiğiniz sözleri yerine getirin. Gerçek ihtiyaç kadar kadrolu öğretmen ataması yapın. 12. Diplomasını almış öğretmenler yeniden aday statüsüne düşürülemez. Milli Eğitim Akademisi adı verilen öğretmenlerin diplomasını çalma projesinden derhal vazgeçin. 13. Resmi okullardaki eğitimin niteliği yok edildi. Velilerimizin resmi okullara güveni kalmadı. Nitelikli eğitime ulaşmak için özel okulları tercih etmek zorunda kalan vatandaşlarımız, fahiş ücretler ödemek zorunda bırakıldı. Bu ödemeler öyle bir hal aldı ki, bir önceki eğitim yılından başlayarak yeni dönem için ailelerden milyon liraya yaklaşan paralar istendi. Çocuklarının laik, bilimsel ve nitelikli eğitim almasını isteyen; temiz bir tuvalet, kapıda bir güvenlik isteyen aileler mağdur edildi. Bakanlığın ara sınıflardaki öğrenciler için yasal sınır üzerinde ücret uygulanmaması kararı ise maalesef şikayet üzerine ceza kesmek dışında bir yaptırımla karşılaşmadı. Ayrıca kademeler arası geçişlerde (1, 5, 9’uncu sınıf) öğrenciler için okul ücretleri artışına sınır getirilmemesi, bir sonraki yıl ailelerin ne yaşayacağını belirsiz hale getirdi. Ayrıca ailelerden; servis, yemek, kitap, ek ders, kıyafet gibi eğitim dışı hizmetler için fahiş ücretler talep edilmeye devam etti. Bu yaşananların yanında özel okullardaki öğretmenlerimiz ise hala düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Özel okullarda yaşanan bu durum üzerine bu hafta Meclis’te bir araştırma önergesi veriyoruz. Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın.