İlçe Başkanı Zemci Şahin öncülüğünde CHP İnegöl İlçe Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Boğazköy ve Çavuşköy mahallelerini ziyaret etti.

"Köylülerin Sorunlarını Yerinde Dinliyoruz"

Ziyaretlerin ardından açıklama yapan İlçe Başkanı Zemci Şahin, CHP’nin belediyecilik anlayışının “refah, kalkınma ve dayanışma” ilkeleri üzerine kurulu halkçı bir belediyecilik olduğunu vurguladı. Seçim dönemleri dışında da kırsal bölgelere ziyaretler yaparak, vatandaşlarla temas halinde kalacaklarını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Seçimlerden sonra köylere bir daha uğranılmadığı yönündeki eleştirilerden uzağız. Köylülerimizin problemlerini, taleplerini yerinde dinliyoruz." ifadelerini kullandı.