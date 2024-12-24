Bugün noter imzalı 202 delegenin imzasıyla kongreye gidilmesi yönünde İlçe yönetimine teslim edilen dilekçe tartışma konuşma konusu oldu.

CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin yaptığı açıklamada kendilerine verilen dilekçede yeterli imzanın olmadığını açıkladı.

CHP İlçe Başkanının yaptığı açıklamaya cevap gecikmedi.

Demokrasi grubu adına sosyal medya üzerinden Başkan Şahin'e cevap veren parti.delegesi Oğuz Erdem; suçlamaları reddetti.

Erdem yaptığı yazılı açıklamasında,

"Mevcut ilçe yönetimi 13.08.2023 tarihinde yapılan kongredeki delege sayısı hakkında bilgi sahibi degildir. 13.08.2023’de yapılan Kongrede toplam 377 delege bulunmaktaydı. İstifaları ve vefatları belirlemek için imza toplamaya başlamadan önce genel merkezimizden talep ettiğimiz delege listesi ile net bir şekilde delege sayımız belirlenmiştir. 13.08.2023 tarihin’de yapılan kongre sonrası 5 üye istifası 4 üyenin’de vefatı ile birlikte 368 delegeye düşmüştür .Tüzük gereği 368 delegenin yarısının bir fazlası kongreye gitmek için yeterli sayıdır.Biz bu 15 günlük sürede 368 delege’nin 202 kişisinin imzasını almış bulunmaktayız.15 günlük süre içinde çekilen imzalar ile ilgili Yargıtay'ın ve anayasının daha önce almış olduğu karar mevcuttur.Kişinin imzayı attığı gün içerisinde çekmesi gerekmektedir. Her ne kadar tüzüğümüz’de 15 gün içerisinde yönetimin’de imzaları geri çekme yetkisi verdiyse aynı gün içinde çekilmeyen imzalar anlam ifade etmiyor.Buna emsal davalar ve alınan kararlar elimizde mevcuttur. Bizler bugun itibariyle delegenin özgur iradesiyle vermiş olduğu 202 imzayı ilçe yönetimine,yarın itibariyle il başkanlığımız ve genel merkezimize teslim edeceğiz.Teslim ettiğimiz gün itibariyle 30 gün içinde kongre kararı almayan ilçe yönetimi adına il başkanlığının bu kararı almasını il başkanlığı’da karar almaz ise genel merkezin bu kararı alması için gerekli görüşmelerimizi yapacağız. Tüzüğün bize vermiş olduğu yetki 31.günden sonra hukuksal boyutu ile kongre kararı alma konusunda süreç başlatma yetkisi vermektedir.

Yapılan açıklamanın manidar olduğunu görüyoruz. Kendilerine toplanan imzalar tutanak karşılığı verilirken çekilen imzalar ile ilgili bize bir sayı belirtilmediği gibi çekilen imzaların hukuk kararında hükümsüz olduğu görülmektedir. Ayrıca ne kadar imzanın çekildiği tarafımıza halen teslim edilmemiştir.İlçemizin’de böyle bir kararı alel acele alması doğru değildir. Toplanan imzalarımız ilgili il Başkanlığımız ve Genel merkez Yürütme Kurulu’na götürülerek kongre kararı alınması için mücadele edeceğimiz açık ve nettir.

İktidara yürüdüğümüz bu kritik süreçte, parti içi demokrasiyi tesis etmek ve örgütümüzün sesini duyurmak amacıyla delegelerimizin görüşünü alarak bu yola çıktık.Bugün itibarıyla mevcut yönetimin kongreye gitmesi için gerekli tüm yasal hakkımızı kullanacağız.

İktidar Yürüyüşümüzde Birlik ve Demokrasi Önceliğimizdir." dedi.