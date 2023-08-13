CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anayasa Mahkemesi'nin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini esastan görüşme kararı aldığını belirterek, ek MTV'nin son ödeme tarihi olan 31 Ağustos'tan önce karar verilmesini istedi.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimden sonra vergiden, ekmekten, iğneden ipliğe kadar "zam yağmuru" olacağını öne sürdü.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını, konunun esastan görüşülmeye karar verildiğini söyleyen Başarır, 31 Ağustos'a kadar vatandaşın bu vergileri ödemesi gerektiğini kaydetti. CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Anayasa Mahkemesi 1 Eylül'de karar verirse, kararlar geriye yürümediği için insanlar bu parayı vermiş olacak, geri alamayacak. Lütfen 31 Ağustos'tan önce bu kararı verin" çağrısında bulundu.

Öte yandan CHP'li Ali Mahir Başarır, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yapılan bazı atamalara da göndermede bulundu.

NEDEN TAMER KARADAĞLI, NEDEN OKAY MEMİŞ?

Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanmasına değinen Başarır, "Tamer Karadağlı'nın Devlet Tiyatroları ile hiçbir ilgisi yok. Evet tiyatrocu, sanatçı başarısını bir yere koyabiliriz ama bu kurumun içerisinden birisi değil. Türkiye'nin en önemli film festivali Antalya Film Festivalinde sanatçı bir arkadaşı ödül aldığı zaman konuşmasını kesip mikrofonu alacak kadar da saygısız bir kişi. Neden Tamer Karadağlı?" değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün tamamen özerk olması gerektiğini, 50 yıldır bir düzenleme beklediğini söyleyen Başarır, "Şimdi bu kuruma bu yasayı getirmektense Tamer Karadağlı'yı getiriyoruz. Niye? Beyefendi sarayı çok seviyor, birden döndü. Düne kadar Gezi'deydi, bugün Gezi karşıtı. Düne kadar muhalifti, bugün sarayın yanında. Olmaz, tiyatroda, sanatta bari bunu yapmayın." diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in AFAD Başkanı olarak atanmasını değerlendiren Başarır, "Bir miting için Erzurum'a gelen Ekrem İmamoğlu'na saldırı yapılırken, taş atılırken kılını kıpırdatmayan Erzurum Valisi, AFAD'ın başkanı oldu. Daha dün bir deprem yaşadık, AFAD'daki eksiklikleri gördük. Neden orayı bilip tanıyan uzman bir bilim adamını değil de bir partilimizi korumayan, 'Niye geldi?' diyen bir valiyi atıyoruz?" ifadelerini kullandı.